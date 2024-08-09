Devleti 100 milyon soyan tarikat hastanesi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü TV
Devleti 100 milyon soyan tarikat hastanesi

Siirt’te, Şeyh Muhammed Kazım’ın çocuklarına ait olan Özel Hayat Hastanesi’nin, 2021 yılında başlayan koronavirüs salgınından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) milyonlarca liralık usulsüz kazanç sağladığı iddia edildi.

Sözcü TV'den Hazar Dost’un haberine göre AKP’li birçok siyasetçiyle yakın ilişkileri olduğu bilinen Aydın Ailesi’nin, tarikat bağlantıları sayesinde kentte güç kazandığı ve müritlerinin isimlerini hastane sistemine ‘yatan hasta’ olarak kaydederek SGK’dan haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

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Elde edilen görüntülerde, 14 yataklı yoğun bakım servisinde sadece bir hastanın bulunduğu, ancak bilgisayar kayıtlarında tüm yatakların dolu olduğu görüldü.

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Nakşibendi tarikatına bağlı hastanede uzun süredir çalışan A.B., Aydın Ailesi’nin bu yöntemle SGK’dan milyonlarca lira aldığını belirtti. A.B., hastanenin aylık kestiği faturanın 5 milyon TL olmasına rağmen, hastanede yatmayan kişileri yatıyor gibi göstererek bu rakamı 10 milyon TL’ye kadar çıkardıklarını ifade etti. Kentteki yetkililerin duruma müdahale edemediğini de sözlerine ekledi.

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Yerel kaynaklar, hastanenin yıllardır benzer yöntemlerle faturalarını şişirerek SGK üzerinden kazanç sağladığını ve koronavirüs salgını sırasında da hastaların sistemde hastanede yatıyor gibi gösterilip evde tedavi edildiğini aktardı. Tarikata bağlı hastanenin 2022’den bu yana SGK’dan 100 milyon TL’lik usulsüz kazanç sağladığını iddia eden kaynaklar, denetim için gelen il sağlık müdürlüğü çalışanlarının da tarikat mensubu olması nedeniyle usulsüzlüklerin ortaya çıkmadığını belirtti.

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Hastanenin yaptığı usulsüzlükleri şikayet etmek için Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ya da SGK’ya başvuran çalışanlar, dilekçelerinin kabul edilmediğini ve hastane sahibi Aydın Ailesi tarafından tehdit edildiklerini ifade etti. Tarikatın lideri olan Aydın Ailesi’ne bağlı hastanede yıllardır benzer yolsuzlukların olduğu iddiası, Siirt’in önde gelenleri tarafından biliniyor. Yerel kaynaklar, hastanedeki yatak sayısı ve sistemde görünen yatan hasta sayısının uyuşmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce denetlendiğini ve ceza yazıldığını iddia ediyor.

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