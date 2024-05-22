Ulu sözü dinlemeyen uyuyakalır atasözünün anlamı nedir?

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Ulu sözü dinlemeyen uyuyakalır atasözünün anlamı nedir?

Ulu sözü dinlemeyen uyuyakalır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ulu sözü dinlemeyen uyuyakalır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Erdemli ve tecrübeli kişilerin öğütlerini dikkate almayanlar, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve sürekli şikayet ederler.

Kişinin büyük sözü dinlememesi halinde büyük bir zorlukla karşılaşması anlamında kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

ULU SÖZÜ DİNLEMEYEN UYUYAKALIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ulu sözü dinlemeyen uyuyakalır diye boşuna dememişler, annemi dinlemedim evlendiğime pişman oldum; oysaki annem bana başıma neler geleceğini tek tek anlatmaya çalışmış."

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