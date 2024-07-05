Uludağ'da ağaçlar kesilip orman ortasına köy yapılıyor. Yuh artık bu kadar da olmaz ki! Kime peşkeş çekiliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Uludağ'da ağaçlar kesilip orman ortasına köy yapılıyor. Yuh artık bu kadar da olmaz ki! Kime peşkeş çekiliyor?

Bursa Uludağ'da çekilen bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Ağaçların kesildiği ormana, köy yapılacağı iddia edildi.

Uludağ'da orman katliamı yaşanıyor. İddiaya göre 'köy yapılacak' gerekçesiyle yüzlerce ağaç kesiliyor.

KİME PEŞKES ÇEKİLECEK?

Orman yangınlarının artış gösterdiği yaz aylarında bir vatandaş tarafından çekilen görüntü pes artık dedirtti.

Özellikle tatil bölgelerinde çıkan yangılar sonrası, yanan bölgelere inşa edilen lüks oteller vatandaşların büyük tepkisine sebep oluyor.

Zenginleri daha zengin yapmak için Türkiye'nin ciğerlerini hiçe sayanlar, bu kez de Bursa Nilüfer'de kendini gösterdi.

Uludağ'da ormanlık alanda kayda alınan bu görüntüler "ormanlarımız kime peşkeş çekiliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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