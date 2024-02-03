Uludağ'da telesiyejin telleri kopup bir turistin başına çarptı! Faciadan dönüldü

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da faciadan dönüldü. Etkili olan kar yağışı tatile gelen kayakçıların yüzünü güldürse de yaşanan bir kaza ucuz atlatıldı.

Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, çift taraflı dönen telesiyejlerden birinin telleri arıza nedeniyle koptu. Kopan tellerden biri, kayak yapmak için piste çıkan Rus bir turistin başına çarptı.

YARALI SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRÜLDÜ

Durumu fark eden vatandaşlar yaralının yardımına koştu ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, yaralı turistin yardımına koşarken, gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna götürüldü.

RUS TURİSTİN DURUMU İYİ

Rus turistin durumunun iyi olduğu kazada, arıza için gelen bir işçinin telesiyeji tamir etmek için direğe tırmanması dikkatleri çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okuyan ve iş güvenliğini ihmal eden çalışanın o anları kameraya yansıdı.