Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile İtalya dev maçta karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.
SON SÖZÜ JOSELU SÖYLEDİ
Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçta son sözü Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.
FİNALDE HIRVATİSTAN İLE KARŞILAŞACAK
İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.