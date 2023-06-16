Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile İtalya dev maçta karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

SON SÖZÜ JOSELU SÖYLEDİ
Maçın 3. dakikasında Yeremy Pino'yla öne geçen İspanya'ya İtalya 11. dakikada Immobile'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçta son sözü Joselu, 88'de attığı golle İspanya'yı zafere taşıyan isim oldu.

FİNALDE HIRVATİSTAN İLE KARŞILAŞACAK
İspanya finalde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

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