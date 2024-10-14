Uluslar Ligi’nde gol krallığı yarışı kızışıyor: Kerem'in istatistikleri dikkat çekti

2024/25 UEFA Uluslar Ligi’nde en golcü oyuncular sıralaması büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Slovenya'nın genç yıldızı Benjamin Šeško, ilk haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Avusturya ile oynanan 1-1'lik beraberlik maçında penaltıdan attığı golle başlayan Šeško, Kazakistan’a karşı aldığı 3-0'lık galibiyetle hat-trick yaparak toplam gol sayısını dörde çıkardı. Bu başarılı performansı ile gol krallığı yarışında zirvede yer almayı sürdürüyor.

Slovenya’nın uluslararası arenada yükselen değeri olan Šeško, UEFA Uluslar Ligi’nin ilk hat-trick'ini yaparak Sloven futbolunun geleceği için umut veriyor. 9 Eylül’de Kazakistan karşısında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken forvet, Slovenya’nın turnuvadaki en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE RONALDO YARIŞTA

Benjamin Šeško’nun arkasında ise birçok yıldız oyuncu yer alıyor. Türkiye’nin genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'ya karşı oynanan 3-1'lik galibiyette üç gol birden atarak turnuvanın ikinci hat-trick'ine imza attı. Bu performansı, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki iddiasını güçlendirdi. Aktürkoğlu’nun hızla yükselen form grafiği, hem Türkiye’nin hem de turnuvanın dikkat çeken gelişmelerinden biri.

Portekiz'in efsanevi oyuncusu Cristiano Ronaldo da yine sahnede. Norveçli forvet Erling Haaland ve İsveçli yıldızlar Viktor Gyökeres ile Alexander Isak gibi isimlerle birlikte üç gol kaydeden Ronaldo, gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. Özellikle Norveç ile oynanan kritik maçlarda Ronaldo’nun tecrübesi, Portekiz için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor

GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞIYOR

2024/25 UEFA Uluslar Ligi’nde gol krallığı yarışına birçok yıldız oyuncu katılıyor. Sloven forvet Benjamin Šeško, dört golle liderliği elinde tutarken, onu üçer golle takip eden birçok isim bulunuyor. Türkiye’den Kerem Aktürkoğlu, İsveçli Viktor Gyökeres ve Alexander Isak, Norveç’ten Erling Haaland, Yunanistan’dan Fotis Ioannidis, Romanya’dan Răzvan Marin, Portekiz’den Cristiano Ronaldo, Slovakya’dan David Strelec ve Almanya’dan Deniz Undav üç golle zirveyi zorlayan diğer oyuncular arasında yer alıyor.

Gol krallığı yarışında birçok uluslararası yıldızın yer alması, turnuvanın izlenebilirliğini artırırken, her maçta sürpriz sonuçların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu yılın Uluslar Ligi’nde özellikle genç yeteneklerin öne çıkması, futbol dünyası için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ASİST KRALLIĞINDA KIYASIYA MÜCADELE

Gol krallığı kadar önemli bir diğer kategori ise asist krallığı. Bu sezon asist krallığı yarışında Yunanistan’dan Tasos Bakasetas, İsveç’ten Viktor Gyökeres, Portekiz’den Nuno Mendes, Almanya’dan Jamal Musiala ve Florian Wirtz üçer asistle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Özellikle genç oyuncuların etkili oyun kuruculukları, takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.

Asist krallığında ise Slovenya’dan Erik Janža, Portekiz’den Bruno Fernandes, Avusturya’dan Marcel Sabitzer ve daha birçok isim, ikişer asistle listede yer buluyor. Bu oyuncular, takımlarının gol yollarında en kritik pasları vererek maçların kaderini değiştiren isimler arasında yer alıyorlar.

ULUSLAR LİGİ’NDE GEÇMİŞ GOL KRALLARI

Uluslar Ligi, son yıllarda büyük yıldızların sahne aldığı bir turnuva olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonlarda bu turnuvada en çok gol atan oyuncular arasında Norveçli forvet Erling Haaland’ın adı sıkça anılıyor. 2022/23 sezonunda Haaland ve Sırp golcü Aleksandar Mitrović altışar golle gol krallığını paylaşmıştı. Bir önceki sezonda ise yine Haaland ve Romelu Lukaku gibi isimler aynı başarıyı göstererek altı gol atmışlardı.

Uluslar Ligi, her sezon farklı yıldızların sahne aldığı bir platform olurken, özellikle Haaland gibi genç forvetlerin bu arenada sergiledikleri performans, futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.