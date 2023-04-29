Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini. Hesaplanan adil değeri açıkladılar

Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL için hesapladığı adil değeri 21 seviyesinde korurken, seçimlerin Türkiye'nin krediye dayalı büyüme modelinin sonu olabileceği ve bu durumun Türk lirasının adil değerine olumlu yansıyacağı belirtildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini. Hesaplanan adil değeri açıkladılar

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dolar/TL için hesapladığı adil değeri açıkladı.

Kurum, Küresel Makro Görünümler raporunda dolar/TL kurunda Türkiye'nin cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesi olan adil değerin 21 olduğunu, bunun piyasa tahminlerine göre çok iyimser kaldığını belirtti.

Rapor, IIF Başekonomisti Robin Brooks, Latin Amerika Araştırma Başkanı Martín Castellano, Doğu Avrupa ve Türkiye Araştırma Başkanı Uğraş Ülkü ve ekonomist Jonathan Fortun tarafından kaleme alındı.

IIF raporunda, önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin Türkiye’nin krediye dayalı büyüme modelinin sonu olabileceğini ve bu durumun Türk lirasında adil değer tahminine olumlu yansıyacağı belirtildi.

ADİL DEĞER SEVİYESİ KORUNDU

Raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

“Dolar/TL kuru için için adil değer 21 seviyesindedir. Piyasa hissiyatı bizim hesapladığımızdan daha fazla düşüş bekliyor. Ancak Türkiye’nin yaklaşan seçimleri, ülkenin krediye dayalı büyüme modeline son verme aşamasını hazırlarsa, bu durum Türk lirası’nın toparlanmasında katalizör işlevi görebilir.

Türk lirası için ölçtüğümüz adil değer, geçmiş dönemlerde tekrarlanan kredi genişlemelerinin cari açığı genişletmesinden dolayı kademeli olarak zayıflamıştı.

PİYASA AŞIRI KARAMSAR

Piyasalar da önümüzdeki ay yapılacak seçimler öncesinde Türk lirası konusunda çok olumsuza döndü ve çoğu kişiye göre Dolar/TL bizim hesapladığımız seviyenin çok üzerinde fiyatlanacak. Bu karamsarlık, cari işlemler açığındaki hızlı genişleme ile bu genişlemenin altında yatan itici güçlerin ve devalüasyon beklentilerinin artmasından dolayı anlaşılabilir bir durum.

Dolar/TL’de 21 seviyesinin biraz üzerine çıkmak kesinlikle mümkün olsa da, piyasadaki kötümserliğin aşırı olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmemizin nedeni, önümüzdeki ay yapılacak seçim sonrası Türkiye’nin cari açığı genişleterek Lira’yı bir devalüasyon döngüsüne sokan ‘krediye dayalı büyüme modeli’ne son verme potansiyeli.

Bu krediye bağımlı büyüme modelinin sona ermesi, TL için olumlu olacaktır ve adil değer tahminimizi güncellememizi sağlayabilir.”

ADİL DEĞER NEDİR?

Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.

IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer rakamını, 6 Nisan 2020'de 6,30'a, 29 Haziran 2020'de 7,50'ye, 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye, Mart 2022’de 16,5'e yükseltti. Kurum, Eylül 2022'de rakamı 16,5'den 21'e yükseltmişti.

İlgili Haberler
İlk 3 ayda dış ticaret açığı 34,4 milyar dolar oldu. Hani ihracat patlayacaktı
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Selçuk Geçer seçimden sonra doların göreceği zirveyi açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek!
Merkez Bankası seçim öncesi kasayı boşaltıyor. Dolarlar bitince sıra altına geldi
Vatandaş KKM’ye para vereceğine bin pişman oldu. Dolardaki makas onları vurdu
Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu Yaşam
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu
Öcalan'la görüşme yapıldı mı? Bakan Bozdağ yanıtladı Siyaset
Öcalan'la görüşme yapıldı mı? Bakan Bozdağ yanıtladı
Rus hükümetinden flaş karar Dünya
Rus hükümetinden flaş karar
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a cevaplaması zor soru Magazin
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a cevaplaması zor soru
İrem Derici 'saldım çayıra modundayım'. Özçekim yaptığı yere çok şaşıracaksınız Magazin
İrem Derici 'saldım çayıra modundayım'. Özçekim yaptığı yere çok şaşıracaksınız
AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı Yazarlar
AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı