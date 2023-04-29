Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini. Hesaplanan adil değeri açıkladılar

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dolar/TL için hesapladığı adil değeri açıkladı.

Kurum, Küresel Makro Görünümler raporunda dolar/TL kurunda Türkiye'nin cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesi olan adil değerin 21 olduğunu, bunun piyasa tahminlerine göre çok iyimser kaldığını belirtti.

Rapor, IIF Başekonomisti Robin Brooks, Latin Amerika Araştırma Başkanı Martín Castellano, Doğu Avrupa ve Türkiye Araştırma Başkanı Uğraş Ülkü ve ekonomist Jonathan Fortun tarafından kaleme alındı.

IIF raporunda, önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin Türkiye’nin krediye dayalı büyüme modelinin sonu olabileceğini ve bu durumun Türk lirasında adil değer tahminine olumlu yansıyacağı belirtildi.

ADİL DEĞER SEVİYESİ KORUNDU

Raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

“Dolar/TL kuru için için adil değer 21 seviyesindedir. Piyasa hissiyatı bizim hesapladığımızdan daha fazla düşüş bekliyor. Ancak Türkiye’nin yaklaşan seçimleri, ülkenin krediye dayalı büyüme modeline son verme aşamasını hazırlarsa, bu durum Türk lirası’nın toparlanmasında katalizör işlevi görebilir.

Türk lirası için ölçtüğümüz adil değer, geçmiş dönemlerde tekrarlanan kredi genişlemelerinin cari açığı genişletmesinden dolayı kademeli olarak zayıflamıştı.

PİYASA AŞIRI KARAMSAR

Piyasalar da önümüzdeki ay yapılacak seçimler öncesinde Türk lirası konusunda çok olumsuza döndü ve çoğu kişiye göre Dolar/TL bizim hesapladığımız seviyenin çok üzerinde fiyatlanacak. Bu karamsarlık, cari işlemler açığındaki hızlı genişleme ile bu genişlemenin altında yatan itici güçlerin ve devalüasyon beklentilerinin artmasından dolayı anlaşılabilir bir durum.

Dolar/TL’de 21 seviyesinin biraz üzerine çıkmak kesinlikle mümkün olsa da, piyasadaki kötümserliğin aşırı olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmemizin nedeni, önümüzdeki ay yapılacak seçim sonrası Türkiye’nin cari açığı genişleterek Lira’yı bir devalüasyon döngüsüne sokan ‘krediye dayalı büyüme modeli’ne son verme potansiyeli.

Bu krediye bağımlı büyüme modelinin sona ermesi, TL için olumlu olacaktır ve adil değer tahminimizi güncellememizi sağlayabilir.”

ADİL DEĞER NEDİR?

Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.

IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer rakamını, 6 Nisan 2020'de 6,30'a, 29 Haziran 2020'de 7,50'ye, 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye, Mart 2022’de 16,5'e yükseltti. Kurum, Eylül 2022'de rakamı 16,5'den 21'e yükseltmişti.