Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Başdanışmanı Recep Beşenk, 300 milyar dolarlık vaadin ayrıntılarını T24’e anlattı.

300 MİLYAR DOLAR NASIL GELECEK

İlk olarak Varlık Fonu’nun kapatılarak Türkiye Girişim ve Kalkınma Fonu’nun kurulacağını açıklayan Başdanışman Beşenk, “Fon, Türkiye'de özel ekonomi bölgeleri kurmak ve işletmekle yetkili. Her özel ekonomi bölgesi bir anonim şirket olacak” dedi.

Fonun yüzde 20’sinin öz kaynakla kurulacağını dile getiren Beşenk, “Uluslararası hukukla güvence altına alınacak. Beş yılda bu anonim şirketler borsaya arz edilecek. Dünyaya güven veren bir model” diye konuştu.

Uluslararası yatırımcılarla görüşmelerin yapıldığını ve yatırımlara ilişkin tüm yasal altyapının da hazırlandığını kaydeden Beşenk, “Bölgelerin şartlarına göre üretim üsleri kuracağız. 9 özel ekonomi bölgesinden 5’i tarımla ilgili olacak” dedi.

Türkiye’deki hayvan varlığını da her yıl yüzde 20 artıracaklarını vurgulayan Beşenk, böylece etin kilosunun da bugünün koşullarıyla 100 TL’ye kadar düşebileceğini hesapladıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı “Bay Kemal’in Tahtası” paylaşımları ile 9 Özel Ekonomi Bölgesi ve 50 üretim üssü kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye 300 milyar dolarlık kaynak girişi sağlayacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Londra’nın tefecileri bu parayı sana neden versin?” diye sormuştu.