Merkez Bankası seçim öncesi kasayı boşaltıyor. Dolarlar bitince sıra altına geldi

Altın rezervi de son haftalarda hızla geriliyor. 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla 844 ton olan TCMB’nin brüt altın rezervi, 20 Nisan’da 768,3 tona kadar geriledi. 7 haftalık düşüş 71,7 ton, 20 Nisan haftasındaki düşüş 28,1 ton oldu. TCMB son yıllarda altın rezervini dünyada en çok artıran merkez bankaları arasında yer alıyordu ancak mart başından itibaren tablo değişti.Tablonun değişmesiyle birlikte Altın rezervinde büyük düşüş yaşandı. Bu durum da akıllara birçok soruyu getirdi.

ŞEVKİ YILMAZ'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

23 Kasım seçimleri öncesinde Ocak 2002'de Akit TV'de yayınlanan Kürsü programına katılan Şevki Yılmaz altın rezervleriyle ilgili sözler akıllara gelmişti. Şevki Yılmaz şu sözleri söylemişti.

AKP'nin seçimler gelmeden kasasını açması gerektiğini söyleyen Yılmaz "İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı" diye konuştu.

Merkez Bankası rezervlerinin 7 haftada 71,7 ton altının azalması dikkat çekici bulundu.