Uluslararası piyasalarda kafalar karışık

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda kafalar karışık

ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Analistler, ilerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çekerek, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Dolar endeksi şu sıralarda 104,4 ile yaklaşık son 2,5 ayın zirvesinde seyrederken, altının ons fiyatı 1.933 dolarla 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 1.936 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün New York borsasında tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, enflasyon ve resesyon ikilemi bölgede varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri, "şahin" söylemlerini sürdürürken, bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,36 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ASYA

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de ekonomiye ilişkin endişeler risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Hong Kong borsasında işlem gören Çinli şirketlerde ülkedeki ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle satış baskısı güçlenirken, bölgede yarı iletken çip üreten şirketlerin yükseliş eğilimi sürüyor.

Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,6'ya gerilerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Kazuo, gerektiği sürece genişleyici para politikalarına devam edeceklerini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 4,10 üzerinde 4.768,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,7 artışla 20,1038'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 20,2310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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