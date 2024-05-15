En güzel eti şimdi 150 liraya yiyorlar

Sosyal medyada bir yayılan bir video Türk halkının isteklerini kursağında bıraktı. Arjantin’de olan bir Türk, süpermarkete giderek gıda ürünlerinin yer aldığı reyonun önüne giderek et fiyatlarını cep telefonuna kaydetti.

Bir zamanlar enflasyondan dolayı gıda fiyatlarının zirve yapmasından dolayı, açlıktan şikayet ederek sokaklara inerek isyan eden Arjantin halkı bugün kırmızı etin en güzelini 150 liraya yiyebiliyor.

Arjantin’de asgari ücretin 350 dolar olduğu biliniyor. Bunu kırmızı ete kıyas ettiğimizde asgari ücretli bir Arjantinli etin güzel yerinden aylık 70 kilo kadar alabildiği sonucu ortaya çıkıyor.

Türkiye’de ne kadar?

Türkiye son 20 yıla kadar hem tarım hem de hayvancılık açısından zengin ülkeler sıralamasında parmak ile gösterilirdi. Son 20 yılda çiftçiliğin bitirilmesi, hayvancılıkta ise yemlerin bile ithal edilir vaziyete gelmesi ile kırmızı ete ulaşmak artık lüks kategoriye girmiş durumda.

Piyasa koşullarına bakıldığında bir kilogramlık etin fiyatı ortalama 500-750 lira arasında değişiyor. Özellikle emekli vatandaşlar aylık 10 bin liralık emekli maaşları ile hem barınmaya hem de beslenmeye çalışıyor.

Sosyal belediyecilik yapan birkaç belediye emekli ve yoksul insanlara aylık bir miktar et yardımı yaparak bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Arjantin’de etin kilosu

Arjantin’de kırmızı etin kilosu sosyal medyada video çekip paylaşan bir Türk tarafından kaydedildi. O videoda ise konuşulanlar ise şu şekilde:

"Dostlar şu an Arjantin’de bir süpermarketteyim. Et reyonuna geldim şöyle sizlere etleri göstermek istiyorum. Şöyle devam ediyor.

Hayvanın birçok yerinden et var. Şu önümüzde gördüğümüz etin kilosu 2800 Arjantin pesosu. Bugünün kuruyla yaklaşık 3 dolar yapıyor.

Burada da fiyatlar var. En pahalı et Lomo. Hayvanın en güzel yeri yumuşak yeri... Onun da kilosu 4600 peso. Yani yaklaşık 5 dolar.

Hayvanın en güzel yerini 5 dolara yiyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Ve Arjantin’de etler yok lezzetli. Hakikaten et nasıl yapılır, nasıl yeni biliyorlar burada."