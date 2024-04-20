Arzum yeni ürünü Thermogusto’yu tanıttı

Küçük elektrikli ev aletleri markası Arzum, yeni çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto'nun lansmanını gerçekleştirdi.

Boop Kuruçeşme’deki tanıtıma Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Serhan Giray, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak, Şef Maksut Aşkar ve davetliler katıldı.

Şef Maksut Aşkar, bu ürünle hazırladığı tarifleri katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinlikte konuşan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray bu ürün ile kullanıcıların mutfakta işlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Arzum şeflerinin cihaza bir yemeğin nasıl yapıldığını öğrettiğini aktaran Giray, “Bu sayede tüketiciler bir yemeği nasıl yapacaklarını adım adım takip edebilecek. Tüketicinin yapması gereken tek şey ekranda gördüğü malzemeleri cihazın içine koymak” diye konuştu.

Bu ürünü geliştirmeye devam ettiklerini açıklayan Giray, sürekli yeni ürünleri de hayata geçirmeye hız vereceklerini söyledi.

Ürünün teknik özellikleri hakkında bilgi paylaşan Giray, cihazın wireless ile kablosuz olarak internete bağlandığını ve her güncelleme yapıldığında yeni tarifler cihaza yüklendiğini belirtti.

Giray, ürünün son dönemin trendi mutfak fritözleriyle başlayan trendin tamamlayıcısı olduğunu ve bu teknolojilerin artarak devam edeceğini ifade etti.

SEKTÖR BÜYÜME TRENDİNDE

Elektrikli ev eşyaları sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Giray, 2023 yılının iyi geçtiğini anlattı. Küçük elektrikli ev aletleri sektörünün dolar bazında yüzde 60’ın üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Giray, bu büyümenin Arzum’a büyük cirolar yapma fırsatı tanıdığını belirtti.

Elektrikli ev aletleri sektörünün krizlerden, ekonomik dalgalanmalardan nispeten daha az etkilendiğini belirten Giray, “Bu ürünlerin satışları çok düşmüyor. Tam tersine pozitif etkisi de oluyor. Taksit sayıları konuşuluyor ama pazardaki elektrikli ev aletleri ev ihtiyacı olduğu için satılmaya devam edecek” dedi.

Giray, Thermogusto’nun maliyet anlamında katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ama beş altı tane cihazın işini yapabildiğine dikkat çekti.

Bu ürünün ekonomik olduğuna vurgu yapan Giray, bu bağlamda da ürünün yolunun açık olduğunu düşündüklerini ifade etti.

2024'ün ikinci yarısında da elektrikli ev aletleri sektörü olarak çok ciddi bir dalgalanma beklemediklerini belirten Giray, belli ürün gruplarında adetsel olarak küçülme olabileceğini bunu da normal olduğunu dile getirdi.