Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan, yabancı futbolcuya Türkiye'de verilen değerin abartıldığını belirtirken gündem yaratan bir açıklama yaptı.

Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleşme görüşmeleri yapılan Salih Uçan ve Cenk Tosun hakkındaki sözleri üzerine Ümit Karan, Türk futbolculara üvey evlat muamelesi yapıldığını söyledi.

Çebi'nin basın toplantısındaki açıklamalarının ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Sky Sport Türkiye'de Türk oyunculara yabancılar kadar değer verilmediğini açıkladı.

İŞTE KARAN'IN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ

Sen yabancıya 3-4 milyon Euro veriyorsun, Türkler'e gelince 'bu bizim evlat...' Bizim evlat diye bir şey yok arkadaşlar. O bizim zamanımızdaydı. Amatör ruhluyduk biz. Biz gerizekalıydık!.

Kağıt boş, yöneticiler 'kardeşim imza at...' Biz de hemen, hemen! Niye biz pazarlık yapamıyoruz abi? Bir Türk oyuncusu neden pazarlık yapamıyor!

Biz pazarlık yapınca 'bak çok para istiyor...' Biz gidip 10 milyon Euro veriyoruz yurt dışındaki oyuncuya, bizim çocuğumuz kazanmasın... Bizim çocuğumuzun annesi babası yok mu?

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Salih Uçan'ı Milli Takım'a Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Cenk Tosun ile de görüşeceğim.

Ama her topa vuruşları için 1 milyon Euro istemesinler! Onların saygısızlığı yok, onları seviyorum. Salih Uçan geçen sene neredeydi? Başka bir takımdaydı. Bu sene çok iyi ve çok daha iyi olacak. Salih'i ve Cenk'i kaybetmek istemiyorum. Hele Cenk, bizim marka değerimiz."

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