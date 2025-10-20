Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçı Ekol TV'de değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı İsmail Yüksek için de övgü dolu sözler kullandı.

Ümit Karan'dan olay İsmail Yüksek iddiası! - Resim : 2

İşte Ümit Karan'ın İsmail Yüksek ile ilgili o sözleri;

"İsmail Yüksek milli takımdan dönen en iyi oyuncu oldu. Müthiş yaramış ara. Kerem de ilk yarıda kötü değildi ama İsmail hakikaten büyük bir gladyatör gibi oynadı. Savaşa gideceksen bir gün sadece bir oyuncu alırsın o da İsmail Yüksek. Diğerlerine "Kalın" dersin. Bugün sahada olmasa çok farklı bir maç konuşabilirdik. Çocuğu tebrik ediyorum. Adı İsmailof olsaydı bugün 50-60 milyon euro değerinde olurdu."

