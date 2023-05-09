Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na sert çıkış: Florya'dan içeri sokmazlar

Spor yorumcusu Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun "Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" sözlerinin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na sert çıkış: Florya'dan içeri sokmazlar

Eski futbolcu ve teknik direktör olan, şimdilerde ise spor yorumcusu olan Ümit Özat, Galatasaray- Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu'nun açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamalar;

-Bunlar takiyye yapmayı inanılmaz becerirler. Takiyye bunların işidir. Bunlar Fenerbahçe'ye gelirler, en büyük Fenerli olurlar. Galatasaray'a gelirler, en büyük Galatasaraylı olurlar ama Allahın da bir planı vardır. Allah hani suçluya suçunu itiraf ettirir de suçlunun haberi olmazmış. 'Zamanında büyük sözler ettim ama Galatasaray'ı çalıştırmam' dedi. Diyebilir. Normal. Fakat Galatasaray bunu bırak kulüpten içeri sokmayı, Florya'dan içeri sokmaz. Bırak Metin Oktay Tesislerini Florya'daki AVM'den içeri sokmaz.

BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Galatasaray mağlubiyetinden sonra Emre Belözoğlu "Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" demişti.

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