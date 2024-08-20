Ümit Özdağ 17-25 saatini yorumladı: Parlamenter sisteme dönüş süreci başlamıştır

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un dün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf basına servis edildi. MHP tarafından paylaşılan karede Bahçeli’nin odasında 17-25 saatinin yer aldığı görüldü.

Yıllar önce Bahçeli’ye hediye edilen saat AKP’li isimlere karşı yapılan 17-25 Aralık operasyonlarının simgesi niteliğinde olmuş, Bahçeli ise bu saatin pilini çıkarıp her gün baktığını ve mutlaka hesabının sorulacağını söylemişti. Yıllar sonra yeniden çıkarılan bu hediyenin bir de basına servis edilmesi gündemde adeta bomba etkisi taşıdı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basına servis edilen 17-25 saati hakkında flaş açıklamalarda bulundu. TELE1 ekranlarında söz konusu kareyi yorumlayan Özdağ, Bahçeli’nin hayatında hiçbir zaman tesadüf olmadığını aktararak “Devlet Bahçeli’nin hayatının hiçbir aşamasında tesadüf yoktur. Bu da tesadüf olamaz. Bu iktidara bir mesaj. Kendisi de ortak ama karda ortak zararda ortak değil. Ben Erdoğan’ın bu ortaklık biçiminden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Benim bildiğim MHP’ye yakın bütün emniyet müdürleri görevden alındı. Bu MHP’yi çok rahatsız etmiştir. Bir gerilim olduğu açık. Muhtemelen parlamenter demokrasiye dönüş süreci başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

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PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Özdağ açıklamalarının devamında ise AKP’nin MHP’den kurtulmak için parlamenter sisteme geçmek istediğini, Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacının olduğunu aktardı. CHP’nin parlamenter sisteme dönüş yapmak istediğini, parlamenter sisteme dönüş olursa muhtemelen Özel’in başbakan olacağını İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın da görevlerine devam edeceğini ifade etti.