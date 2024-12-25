Ümit Özdağ asgari ücret zammı sonrası halk pazarına indi! Erken seçim mesajı verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, asgari ücretin açıklanması sonrası pazara inerek vatandaşın nabzını tuttu.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Özdağ, yapılan düşük zam sonrası pazara inerek vatandaşlarla görüştü.

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Vatandaşın tepkilerini dinleyen Özdağ, pazardan hükümete erken seçim mesajı verdi.

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Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücrete YAPILMAYAN zam sonrasında çarşıda pazarda AKP’ye büyük bir öfke var. Vatandaş Ankara Önder mahallesi pazarının önüne kurulan AKP standını kaldırtmış. Artık erken genel seçim zamanı. Seçime gidelim ve halk kaynaklarımızın nasıl harcanacağına karar versin.

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