Ümit Özdağ asgari ücret zammı sonrası halk pazarına indi! Erken seçim mesajı verdi

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Özdağ, yapılan düşük zam sonrası pazara inerek vatandaşlarla görüştü.

Ümit Özdağ asgari ücrete Ali Yerlikaya paylaşımıyla tepki gösterdi

Ümit Özdağ, AKP’li o isme verdi veriştirdi

Vatandaşın tepkilerini dinleyen Özdağ, pazardan hükümete erken seçim mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücrete YAPILMAYAN zam sonrasında çarşıda pazarda AKP’ye büyük bir öfke var. Vatandaş Ankara Önder mahallesi pazarının önüne kurulan AKP standını kaldırtmış. Artık erken genel seçim zamanı. Seçime gidelim ve halk kaynaklarımızın nasıl harcanacağına karar versin.