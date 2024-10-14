Ümit Özdağ: Borcun vergisi olmaz

Kaynak: İHA
Ümit Özdağ: Borcun vergisi olmaz

Yüksek limitli kredi kartlarından 750 lira vergi kesilmesine ilişkin tasarıya tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kredi kartının bankadan borç almak olduğunu ve borcun vergisinin olamayacağını söyledi.

Ümit Özdağ, Mersin'de yaptığı konuşmada, “Kredi kartlarına 750 TL vergi getiriyorlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartı borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de partisinin 2. olağan kongresine katıldı. Merkez Mezitli ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özdağ, burada önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, Türkiye'de sayılarının 14 milyona ulaştığını belirttiği sığınmacı ve kaçakların, aralarında 5 milyon kayıtlı ve 2 milyon kayıtsız Suriyelinin bulunduğunu vurguladı. “Eğer kalırlarsa 2040 yılında toplam sayıları 21 milyon olacak. Çünkü 5.43 doğum hızıyla sayılarını artırıyorlar. Bu büyük bir sorun” dedi.

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Kredi kartlarına getirilen yeni vergi düzenlemesi hakkında da konuşan Özdağ, “Ekonomik kriz derinleşirken, kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar. Bu inanılır gibi değil. Kredi kartı, borç demektir. Banka size borç veriyor, borcun vergisi olmaz” ifadelerini kullandı.

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