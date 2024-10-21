Ümit Özdağ Fethullah Gülen'in nereye gömülmesi gerektiğini açıkladı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü açıkladı. Ölüm haberi sonrasında siyasilerden de açıklama gelmeye başladı. Muharrem İnce’nin ardından bir açıklama ise Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, FETÖ elebaşının nereye gömülmesi gerektiğini açıkladı. Özdağ, “Bu adamın cesedi ihanet ettiği topraklara, Türkiye’ye asla sokulmamalıdır. Bunu ait olduğu yere, Vatikan’a gömsünler” ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ

Pensilvanya'da yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Teröristbaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından ölümü doğrulamıştı. Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu. FETÖ’nün çoklu organ yetmezliği sebebiyle öldüğü iddia edildi.

Son Dakika: Fethullah Gülen öldü

İNCE’DEN ‘KÖTÜ BİLİRDİK’ TEPKİSİ

Siyasetçilerden de FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, elebaşının ölümüne ilişkin, “Kötü bilirdik.” dedi.

Kötü bilirdik. — Muharrem İNCE (@vekilince) October 21, 2024

ÖZDAĞ FETÖ ELEBAŞININ NEREYE GÖMÜLMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

İnce’nin açıklaması sonrası bir açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, elebaşı Gülen’in nereye gömülmesi gerektiğini açıkladı. Özdağ, “Türk tarihinin en büyük 5 haini listesi yapılsa içine rahatlıkla girecek bu adamın cesedi ihanet ettiği topraklara, Türkiye’ye asla sokulmamalıdır. Bunu ait olduğu yere, Vatikan’a gömsünler. Vatikan’a gömmek için GATA-külli bile yapmaya gerek yok çünkü ait olduğu yer orası” ifadelerini kullandı.

Türk tarihinin en büyük 5 haini listesi yapılsa içine rahatlıkla girecek bu adamın cesedi ihanet ettiği topraklara, Türkiye’ye asla sokulmamalıdır. Bunu ait olduğu yere, Vatikan’a gömsünler. Vatikan’a gömmek için GATA-külli bile yapmaya gerek yok çünkü ait olduğu yer orası.… https://t.co/ikizkK55xg — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 21, 2024

GURBET MEZARLIĞI İDDİASI

FETÖ mensuplarının gömüldüğü "Gurbet Mezarlığı"na FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de defnedileceği öne sürüldü. İddialara göre, Gülen için burada özel bir mezar yeri hazırlandığı da aktarıldı.

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