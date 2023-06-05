Ümit Özdağ: Vatandaşlık vatan ile birlikte satılıyor

2023 yılının ilk 4 ayında yabancılara en fazla konutun satıldığı 6. il olan Konya’da konuyu gündeme taşıyan Merhaba Gazetesi yazarı Emre Özgül “Yabancılar vatandaşlık için Konya’dan ev alıyor” başlıklı haberi kaleme aldı.

Konya’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı’nın paylaştığı verilerin yer aldığı haberde istatistikler şu ifadelerle aktarıldı:

“Gayrimenkul satışında ülke genelinde azalma olurken, bazı illerde de artış oldu. Konya ise yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı 6. il unvanını aldı. Konya'da 2023'ün ilk 4 ayında yabancılara 31 bin 433 konut satıldı.”

Konuyla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı’nın aktardığı bilgiler şu şekilde:

"2023'ün ilk 4 ayında yaklaşık 887 bin 464 satış işlemi yaptık. En fazla satış 109 bin 280 işlem ile İstanbul'da. Onu 65 bin 294 ile Ankara, 50 bin 445 ile İzmir, 38 bin 571 ile Antalya, 36 bin 116 ile Bursa ve 31 bin 433 ile Konya takip ediyor. 2022'nin ilk dört ayına göre, gayrimenkul satışında bu sene azalma oldu. Türkiye genelinde bu sene yılın ilk 4 ayında 887 bin 464 iken 2022'de 944 bin 494 bindi. 57 bin 30 gayrimenkul satış işlemi azaldı. Yani yüzde 6'lık işlem azalması söz konusu. Diğer illerde de geçen seneyle karşılaştırdığında gayrimenkul satışında azalma var. Bir tek Antalya'da geçen seneye göre artış söz konusu."

“YABANCILAR VATANDAŞLIK ALABİLMEK ADINA KONUT ALIYOR”

Gazeteci Emre Özgül haberini sosyal medya hesabında paylaşarak “Konya’da yabancılara yılın ilk 4 ayında 30 binden fazla konut satıldı Yabancılar, vatandaşlık alabilmek adına konut alıyor. Konya, yabancılara konut satışının en fazla yapıldığı 6. il oldu” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLIK VE VATAN BİRLİKTE SATILIYOR”

Paylaşımı alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdağ’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Vatandaşlık ve vatan birlikte satılıyor. Satılan her vatandaşlık Türk milletinin egemenlik hakkının elinden alınması, vatan toprağının ayağımızın altından kaymasıdır.”