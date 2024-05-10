Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe maçında olacakları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe maçında olacakları açıkladı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Ahmet Çakar'dan derbi tahmini geldi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı devam ederken Sarı Kırmızılı kulüpte aynı zamanda seçim süreci de işliyor.

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde sahasında hata yapmayacağını söylerken Okan Buruk hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Benim görüşüme göre Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u mağlup edecek. Galatasaray, Rams Park'ta şampiyonluğunu kutlayacak. Galatasaray yanılmaz" dedi.

"Galatasaray'da beklenmedik bir aday ortaya çıktı" diyen Ahmet Çakar, "Yönetim kurulu güçlü olduğunu iddia ediyor, ancak Dursun Özbek'i yenemeyeceklerini düşünüyorum. Dursun Özbek, Galatasaray topluluğunda önemli bir isim haline geldi. Erden Timur'un rolü, seçim sonuçlarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili de konuşan Çakar, "Okan Buruk bazen aşırı tepki gösteriyor. Bunu genç yaşına bağlıyorum. Söyledikleri tutarsız olabiliyor ya da çok sinirlenebiliyor" diye konuştu.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Galatasaray'daki kirli çamaşırları açıkladı
Süheyl Batum 'Biz akıllı Galatasaraylılarız' diyerek Erden Timur'a açık çağrı yaptı
Ryan Babel'den Galatasaray'ı kızdıracak itiraf
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı
Süper Lig'de 36. hafta hakemleri. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına enteresan atamalar
Süper Lig'de 36. hafta hakemleri. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına enteresan atamalar
Galatasaray Mertens ile anlaştı. İşte maaşı
Son Haberler
Gaziantep öğretmene şiddete ses yükseltti Yerel Haberler
Gaziantep öğretmene şiddete ses yükseltti
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Yılmaz Özdil vefat eden annesini telefonla aradığını açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil vefat eden annesini telefonla aradığını açıkladı
Drift atan sürücüye unutamayacağı para cezası Yerel Haberler
Drift atan sürücüye unutamayacağı para cezası
O Ses Türkiye’den elenmişti. Eurovision’da bakın ne yaptı? Magazin
O Ses Türkiye’den elenmişti. Eurovision’da bakın ne yaptı?
Seyyanen zam. Emekli ve asgari ücret zammında son durum Ekonomi
Seyyanen zam. Emekli ve asgari ücret zammında son durum