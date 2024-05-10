Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe maçında olacakları açıkladı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı devam ederken Sarı Kırmızılı kulüpte aynı zamanda seçim süreci de işliyor.

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde sahasında hata yapmayacağını söylerken Okan Buruk hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Benim görüşüme göre Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u mağlup edecek. Galatasaray, Rams Park'ta şampiyonluğunu kutlayacak. Galatasaray yanılmaz" dedi.

"Galatasaray'da beklenmedik bir aday ortaya çıktı" diyen Ahmet Çakar, "Yönetim kurulu güçlü olduğunu iddia ediyor, ancak Dursun Özbek'i yenemeyeceklerini düşünüyorum. Dursun Özbek, Galatasaray topluluğunda önemli bir isim haline geldi. Erden Timur'un rolü, seçim sonuçlarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili de konuşan Çakar, "Okan Buruk bazen aşırı tepki gösteriyor. Bunu genç yaşına bağlıyorum. Söyledikleri tutarsız olabiliyor ya da çok sinirlenebiliyor" diye konuştu.