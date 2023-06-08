Sosyal medyada yabancılara toprak satışı kaldırılsın çağrısı

Editör: Özge Ceren Çimen

Dolar son üç günde uçtu tutabilene aşk olsun. Piyasalar açılmadan rekorlara rekor ekleyen dolar sabah saat 08.40 sıralarında 23.37 TL ile tüm zamanların rekorunu revize etti.

400 Bin dolara Türk vatandaşlığı toplumda tepkilere neden olurken, iktidar nezdinde bu konu hep cevapsız kaldı.

Türkiye’de Mütekabiliyet Yasası 2012 yılında yürürlüğe girmiş ve 1 milyon dolar değerinde mülk satın alanların vatandaşlık sahibi olmasına karar verilmişti. Ancak bu kanuna Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle müdahale edilerek, alt sınır 250 Bin dolara çekilmişti.

VATANDAŞLIĞA KARARNAME AYARLARI

Kararname sonrasında on binlerce yabancının sadece mülk satın alarak vatandaşlık ve ailelerinin de pasaport alması tepkilere yol açınca, 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alt sınırın 400 bin dolara yükseltilmesine karar verdi.

Türkiye’de son 5 yılda 20 bin konut alan yabancılar vatandaş olurken, ailelerinin de Türk kimliği alarak Türk pasaportu taşıma hakkı kazandı.

Mülk satın alarak vatandaşlık hakkının elde edilmesine karşılık şu günlerde sosyal medyada da bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya şimdiden binlerce kişi destek verip, ‘’Yabancılara yönelik toprak ve gayrimenkul satışı kaldırılsın’’ mesajları paylaşılıyor.