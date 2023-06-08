Sosyal medyada yabancılara toprak satışı kaldırılsın çağrısı

Para ile Türk vatandaşlığının satılmasına karşılık tepkiler dinmedi. Sosyal medyada bu yasaya karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İktidardan konu hakkında bir açıklama yok.

Sosyal medyada yabancılara toprak satışı kaldırılsın çağrısı

Editör: Özge Ceren Çimen

Dolar son üç günde uçtu tutabilene aşk olsun. Piyasalar açılmadan rekorlara rekor ekleyen dolar sabah saat 08.40 sıralarında 23.37 TL ile tüm zamanların rekorunu revize etti.

400 Bin dolara Türk vatandaşlığı toplumda tepkilere neden olurken, iktidar nezdinde bu konu hep cevapsız kaldı.

Türkiye’de Mütekabiliyet Yasası 2012 yılında yürürlüğe girmiş ve 1 milyon dolar değerinde mülk satın alanların vatandaşlık sahibi olmasına karar verilmişti. Ancak bu kanuna Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle müdahale edilerek, alt sınır 250 Bin dolara çekilmişti.

VATANDAŞLIĞA KARARNAME AYARLARI

Kararname sonrasında on binlerce yabancının sadece mülk satın alarak vatandaşlık ve ailelerinin de pasaport alması tepkilere yol açınca, 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alt sınırın 400 bin dolara yükseltilmesine karar verdi.

Türkiye’de son 5 yılda 20 bin konut alan yabancılar vatandaş olurken, ailelerinin de Türk kimliği alarak Türk pasaportu taşıma hakkı kazandı.

Mülk satın alarak vatandaşlık hakkının elde edilmesine karşılık şu günlerde sosyal medyada da bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya şimdiden binlerce kişi destek verip, ‘’Yabancılara yönelik toprak ve gayrimenkul satışı kaldırılsın’’ mesajları paylaşılıyor.

consinov.jpg

yabanci.jpg

yabanci2.jpg

yabanci3.jpg

yabanci4.jpg

yabanci5.jpg

İlgili Haberler
Ümit Özdağ: Vatandaşlık vatan ile birlikte satılıyor
Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu Güncel
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi Siyaset
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam Spor
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı