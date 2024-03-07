Ümit Özdağ ve Azmi Karamahmutoğlu’nun basın açıklamasına Suriyeli eczacı müdahale etti

Ufuk Cingöz
Ümit Özdağ ve Azmi Karamahmutoğlu’nun basın açıklamasına Suriyeli eczacı müdahale etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisinin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte Esenyurt’ta yapacağı basın açıklamasına Suriyeli bir eczacı müdahale etmeye kalktı. Suriyeli eczacı “Burada çekim yapmayın” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İBB Başkanı adayı Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’a gitti. Özdağ ve Karamahmutoğlu, bir grup ile birlikte ilçede esnaf ziyaretleri yaptı.

Özdağ’ın ilçede basın açıklaması yapacağı sırada gerginlik yaşandı. Suriyeli olduğu öğrenilen bir eczacı, Özdağ’ın dükkanının önünde basın açıklaması yapmasını istemeyerek karşı çıktı. Suriyeli eczacının “Burada çekim yapmayın” sözüne Zafer Partililer, “Türk’üz, Türkçüyüz, Atatürk, Atatürkçüyüz” sloganı ile karşılık verdi.

Suriyeli esnaf ise sonrasında dükkanına girerek kepenkleri kapattı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmeden sona ererken Zafer Partililer yürüyüşlerine devam etti.

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