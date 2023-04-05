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Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim güvenliği konusunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüştü.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:22
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Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü

Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim güvenliği konusunda YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özdağ, Suriye'de görev yapan bazı Türk askerlerinin bu konuda şikayetleri olduğunu ve kayıtlarının Lefkoşa'da, İtalya'da, Almanya'da çıktığını söylediklerini belirterek, "Bununla ilgili belgeleri de bizimle paylaşmışlardı. Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki sandığa gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, başka yerde kayıtlı görünmelerinin oy kullanmalarının önünde herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini ifade etti. 'Neden başka yerlerde isimleri, kayıtları görünüyor?' dediğimiz zaman da 'Bu konuda YSK'nın bir sorumluluğu yok, adresler kendi beyanları veya kurum beyanlarıyla ilişkilidir. Ondan dolayı dünyanın değişik yerlerinde görülüyor olabilirler ancak bizim için önemli olan o gün, 14 Mayıs'ta sandığın başına gelerek oy kullanmalarıdır' dedi. Biz de bunu YSK'nın taahhüdü olarak kabul ediyoruz. Kendisine teşekkür ederek ayrıldık. Seçimin güvenliğiyle ilgili, bundan sonra da Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak en yüksek derecede hassasiyeti göstereceğiz" diye konuştu.

Ayrıca YSK'ya gelirken, kendilerinin de dahil olduğu ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüklerini kaydeden Özdağ, "Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'dan, hem Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'ndan, hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti" dedi.

 

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