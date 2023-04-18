Ümit Özdağ’a koruma ekibi verilmedi. 'Belime silahımı takar kendimi korurum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'daki programı için yaptığı planlamalarda, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine verilecek koruma ekibini reddettiğini belirten bir açıklama yaptı.

Ümit Özdağ’a koruma ekibi verilmedi. 'Belime silahımı takar kendimi korurum'

Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine koruma ekibi sağlamayı reddettiğini söyledi.

Özdağ, "Bu akşam Adana'da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü, bana koruma ekibi vermek istemedi. Adana Emniyet müdürüne yazıyorum ve belime silahımı takar, kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var" dedi.

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yarın düzenlenecek olan parti programları için Adana'ya gelecekti. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine koruma ekibi vermemesi nedeniyle Özdağ, kendisini korumak için kendi önlemlerini alacağını ifade etti.

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