Ümit Özdağ’dan İlber Ortaylı’ya bomba ‘Afrikalı’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulunan, İtalya’da iktidarda olan aşırı sağcı partiden Başbakan Meloni resmi görüşme öncesi Kapalıçarşı gibi İstanbul’un turistik destinasyonlarını gezmişti.

Gezileri boyunca ona eşlik eden tarihçi İlber Ortaylı, Meloni’ye övgüler düzen açıklamalar yapmıştı. Ortaylı’nın en son açıklaması ise ağızları açık bıraktırdı.

Zaten Ortadoğu’nun ‘sığınmacı çöplüğü’ olan ve sayıları milyonlarla ifade edilen kaçakların cirit attığı Türkiye’ye bir de İtalya’ya kaçak yollarla ulaşan ve İtalya’nın kabul etmek istemediği göçmenleri Türkiye’ye gönderilmek istendiğini söyledi.

TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN YENİ TEHLİKE

Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında bu açıklamaları yaparak Türkiye’yi bekleyen yeni tehlikenin sinyallerini verdi. Ortaylı, “Türkler o kadar da zenci düşmanı bir millet değil. İyi kötü bu memleket ilk defa şimdi tanımıyor Afrikalıları. Pekala arada bir sempatik bir ilişki şu anda bile var. Buradaki Afrikalılar çok fazla şikayetçi değiller. Bir şekilde ilişkiler normal gidiyor, problemimiz başka gruplarla. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler." diye konuştu.

AIDS AFRİKA’DAN TÜRKİYE’YE TAŞINIYOR

Duruma tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkemizde 2 milyondan fazla Afrikalının yaşadığını ve İstanbul dışında Anadolu şehirlerinde de cemaat oluşturduklarını, bunun yanı sıra ölümcül AIDS hastalığının Afrika’dan Türkiye’ye taşınarak yayıldığını söyledi.

Özdağ’ın açıklaması şöyle:

"Umarım doğru değildir. 2017’de Türkiye’de Anadolu Ajansı’nın İngilizce haberinde ülkemizdeki Afrikalı sayısı 1 milyon 750 bin olarak verilmişti. Bugün sayı 2 milyonun ötesinde. Mesele sadece Aksaray, Laleli ile sınırlı değil. Kütahya, Karabük gibi Anadolu şehirlerinde bile siyah cemaatler oluştu. Dünyada azalan AIDS Türkiye’de artıyor. Avrupa’nın çöpünü para karşılığı ülkemize getiren AKP şimdi de ülkemizi daha fazla Asya ve Afrika’nın insan çöplüğü yapmamalı. Yeter artık."

“ÇİĞ ET YİYEN, SOKAKLARA HACET GİDEREN, ÇIPLAK GEZEN BİR KESİM VAR”

İtalya Başbakanı Meloni'ye eşlik eden İlber Ortaylı’nın çarpıcı açıklamaları şöyleydi:

"Çok önemli bir tezleri var, Afrikalı göçmenler İtalya'ya, bize gelecekmiş. Afrikalı göçmenler İtalya'yla, bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru, yabancı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter ne hizmetleri yeter ne kaynakları. O çok açık. Ama zaten bizde yeterince var. Zenciler üzerine yazılan bazı mesajları (sosyal medyada) okudum, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Almanya'nın en 'faşo' yerlerinde falan böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp bir şey, utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir millet değil. İyi kötü bu memleket ilk defa şimdi tanımıyor Afrikalıları. Pekala arada bir sempatik bir ilişki şu anda bile var. Buradaki Afrikalılar çok fazla şikayetçi değiller. Bir şekilde ilişkiler normal gidiyor, problemimiz başka gruplarla. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler."