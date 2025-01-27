Ümit Özdağ’dan mesaj var…

Türkiye’deki siyasal sürecin uzun dönemdir beslediği gerginlik siyaseti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasıyla yine bir ivme kazandı. Ümit Özdağ’ın sürekli dile getirdiği “milli birliğimizi yeniden tesis etmek” söylemi burada daha can alıcı bir özellik kazanıyor. Ümit Özdağ , uzun yıllardır ülkemize yapılan dış destekli tüm saldırılarda ve sorun sarmalında tavrını devletten yana koymuş ve bu özelliğiyle toplumda sadece bir siyaset bilimci değil, Zafer Partisini kurarak ta bu fikirlerinin karşılık bulmasını da sağladı. Devletçiliği ve Emperyalizmin Türkiye’ye sürdüğü Sığınmacı ve Kaçaklar sorununda da siyasal anlamda Türk Milletinin ekseriyetle büyük bir bölümümün sesi haline geldi.

Kayseri’de yaşanan bir taciz olayında da, sosyal medya hesabından oyuna gelinmemesi gerektiği paylaşımları yapmasına rağmen, hakkında fezleke düzenlenerek tutuklandı. Mahkeme sürecinde her şeyi daha net anlayacağız.

Ben, Özdağ’ın tutuklu bulunduğu eski adı Silivri, yeni adı Marmara Cezaevinde eski bir yol arkadaşı olarak ona destek olmaya gittim. Benim ve Ümit Özdağ’ın avukatlarından Alparslan Turan kendisiyle birkaç görüşme yaptı ve sizlere birkaç not iletti. Moralinin çok yüksek olduğu ve Türk Milliyetçiliği için bedel ödediğinin farkında olduğunu belirtti.

Ve bu iki notunun özellikle Türk Milletine iletilmesini istedi.

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın yeni paradigmaları, yani bir Türk- Kürt- Arap Fedarasyonu’nu kurmak için Ümit Özdağ, Silivri’de rehin alınmıştır…

“Şehit ve Gazilerimiz anısına burada saygı duruşunda bulunmaktayım” dedi