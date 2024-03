Ümit Özdağ’dan ‘Sinan Oğan iktidardan para aldı mı’ sorusuna yanıt: Evet almıştır

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakının adayı olarak seçime katılan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklamış, bu açıklama sonrası milyonlarca insan şaşkınlığa uğramıştı.

Seçime kadar iktidarın başta sığınmacı ve ekonomi politikası olmak üzere her politikasını, çıktığı her programda dile getiren Oğan’ın, seçimin ikinci turda her seferinde eleştirdiği Erdoğan’a destek vermesi kafalarda “Sinan Oğan iktidardan para mı aldı?” sorusunu oluşturdu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Başta Zafer Partisinin oluşturduğu ATA İttifakının adayı olan Oğan’ın bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, merak edilen sorunun cevabı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’dan geldi.

Youtuber Burak Güngör’ün programına katılan Ümit Özdağ’a, “Sinan Oğan iktidardan ne aldı da destekledi? Sizin bu konu hakkında bir yorumunuz olur mu?” sorusunu yöneltti.

Ümit Özdağ ise kısa süren sessizlik sonrasında Oğan’ın maddi bir destek aldığı düşüncesinde olduğunu belirterek “Almıştır herhalde, almıştır herhalde” şeklinde yanıt verdi.

Bu cevabı sonrasında programda soruyu Özdağ’a soran başka bir Youtuber Yusuf Kayaalp’te “Bence de almıştır hocam” diyerek yanıt verdi.

ÖZDAĞ’IN CEVABI GÜNDEM OLDU

Ümit Özdağ’ın gündemi sarsan bu cevabı hem sosyal medyada hem de basın camiasında gündem oldu. Birçok haber sayfası Ümit Özdağ’ın, Sinan Oğan hakkında sorulan soruya verdiği cevabı haberleştirdi.

SİNAN OĞAN’IN SATIN ALDIĞI LÜKS EV VE ARAZİ İDDİALARI

Seçimlerin ikinci turunda iktidardan para alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiği hakkındaki iddialar ve Ümit Özdağ’ın, Oğan hakkında para almış olabileceğine dair düşüncesinin ardından gazeteci Eray Çelebi, Sinan Oğan’ın Ankara’da seçim sonrasında 120 milyon liralık lüks ev ve arazi aldığı yönündeki iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Eray Çelebi, Sinan Oğan’ın Ankara’da satın aldığı ev ve arazileri tek tek açıklayarak her şeyin açık ve ortada olduğunu belirtti. İddialarının arkasında olduğunu belirten Çelebi, Sinan Oğan’ın dilerse kendisini mahkemeye verebileceğini belirtti.

SİNAN OĞAN’DAN CEVAP

Eleştiri ve skandal iddiaların odağındaki isim olan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak hakkında iddia edilen satın alımların iftira olduğunu belirtti. Oğan, Ankara Gölbaşı’nda oturduğu evi sattığını ve yeni eve geçtiklerini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dışındaki söylenen her şeyin iftira olduğunu açıkladı.