Sinan Oğan, 1 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını açtı: Bostan, futbol ve voleybol sahası, açık hava sineması...

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın, seçimlerin ardından 6 milyon değerindeki araç ve 30 milyon değerindeki malikanesiyle gündeme gelmişti.

İlerleyen günlerde Oğan’ın 30 milyonluk yeni bir arazi ve 1 milyon dolar değerinde yeni malikane daha satın aldığı iddia edilmişti.

“BURASI 1 MİLYON DOLARDAN DAHA FAZLA EDER”

Oğan, söz konusu malikanenin kapılarını Azerbaycan merkezli İctimai TV’ye açtı.

Malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine Oğan, gülerek, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder.” karşılığını verdi.

BOSTAN, FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI, AÇIK HAVA SİNEMASI...

Oğan, ‘sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiğini’ söylediği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler, vermem” dedi.

Sinan Oğan, nedenini ise şöyle açıkladı:

“Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer.”

Daha sonrasında ise kameralara malikaneyi gezdiren Oğan, çocuklarının oyun oynadığı ağaç evi, malikanede bulunan açık hava sinemasını ve bostanı gösterdi.