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Ümit Şengül Bandırmaspor'un hedefini açıkladı

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Altay maçı sonrası takımın hedeflerini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 20:45
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Ümit Şengül'den flaş açıklamalar

Ümit Şengül Bandırmaspor'un hedefini açıkladı
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Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Altay'ı 2-1 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldıkları 1 puanın bu maça daha öz güvenli çıkmalarını sağladığını söyledi.

Oyuncular arasında rekabeti artırmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu: "Oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalışmamızın olumlu dönüşlerini almaya başladık. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için değerli. Biraz geride kalsak da hedefimiz tabii ki play-off'u yakalamak. Bunun için mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz ve hedefin içinde kalmaya çalışacağız. Bugünkü maçın zor geçeceğini biliyorduk ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Dilerim Manisa'da da bunun devamını getirir oradan da galibiyetle döneriz." (DHA)

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