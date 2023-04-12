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Ümit Şengül takımına inanıyor

Bandırmaspor teknik direktörü Ümit Şengül, Manisa FK galibiyeti sonrası, takımın maç öncesinde motive olduğu ve lig sonunda da takımın hak ettiği yere kavuşacağını vurguladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:24
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Ümit Şengül'den flaş açıklamalar

Ümit Şengül takımına inanıyor
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Manisa FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça inanılmaz motivasyonlu başladıklarını ve devamını da getirdiklerini dile getiren Şengül, “Müsabaka öncesi iki takımında da kaybetmesi halinde play-off hedefinden geri kalacağını belirtmiştik yayıncı kuruluşa. Bugünkü müsabakada biz maça inanılmaz motive başladık. Bir kişi eksik kalmamız bile oyun ritmimizi bozmadı. Hatları daralttık, rakibe oyun alana bırakmadık. 90 dakika bir pozisyon verdik, direkten dönen pozisyon. Ondan başka da vermedik. Canla başla mücadele eden 2-3 haftadır kazanarak yoluna devam eden bir Bandırmaspor var.
Ligin son maçına kadar play-off hedefini kovalayan bir Bandırma takımı olacak. Maçları kazanıp Bandırmaspor’u hedeflediği noktaya taşımayı düşünüyoruz. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene Bandırmaspor’un hedeflediği yere çıkacağına olan inancımız tam. Bu sene olmazsa bile seneye Bandırmaspor’un hedeflediği noktaya çıkacağına inancımız tam. İnanılmaz bir yönetimimiz var. Her türlü övgüyü hak eden bir takımımız var. Oyuncu grubumuzu kutluyorum. İnşallah Sakaryaspor maçında da galibiyetle döneriz ve ilerleyen haftalara daha ümitli bakarız” şeklinde konuştu.

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