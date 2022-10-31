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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 07:34
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
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Basın İlan’da “Muhtelif Sarf Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı :12 Kalem- Muhtelif Sarf Alım İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Teslimatlar; hastane tarafından sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 (on) takvim günü içinde yapılacaktır. Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2023 'dır.

İşe Başlama Tarihi : 01/01/2023 olarak kabul edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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