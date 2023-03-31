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Ümraniye'de evde ölü bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

İstanbul Ümraniye’de dün akşam saatlerinde evde ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:41
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Ümraniye'de evde ölü bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

Ümraniye'de evde ölü bulunan anne ve oğlu toprağa verildi
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Anne Merve Erten'in ve oğlunun cenazeleri bugün Çekmeköy Taşdelen Fatma Talip Cami'ne getirildi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, anne ve 3 yaşındaki oğlunun cenazeleri Ekşioğlu Mezarlığına defnedildi.

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