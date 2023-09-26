Ümraniye’de servis minibüsü alev alev yandı

Minibüs şoförünün kenara çekmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Yangın elektrik tellerine de sıçradı

Yangın, saat 18:30 sıralarında Ümraniye Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför Salih Erbay, minibüsü hemen kenara çekti. Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle elektrik tellerinde de kopmalar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. Alev alev yanan minibüs çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.