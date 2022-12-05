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Ümraniyespor'da ayrılık

HangiKredi Ümraniyespor'da Gürcü futbolcu Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:59
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Ümraniyespor'da futbolcu Nika Gagnidze ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor'da ayrılık
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Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Nika Gagnidze, Ümraniyespor forması altında Spor Toto Süper Lig'de sadece iki maçta, sonradan oyuna dahil olarak görev yaptı.

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