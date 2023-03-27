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Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

Suudi Arabistan’da umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 23:26
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Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı
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Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi.

Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı. (İHA)

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