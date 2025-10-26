Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, Reshad Strik ile evlendi. Umuda Koşanlar Derneği'yle yardıma koşan ikili, Gazze'deki aşevi çalışmalarıyla insanlığa vicdan çağrısı yapıyor ve sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Mutluluğu Bulduğu Yol: İyilik Hareketi

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, gerçek mutluluğu buldu.

Gamze Özçelik, 43 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu.

Çift olarak yardımlarına devam eden ikili yaptıkları romantik paylaşımlarla da büyük ilgi topluyor.

Gamze Özçelik son olarak sosyal medya hesabından eşi Reşhad Strik ile yeni bir paylaşım yaptı. İkilinin mutluluğunu gören sosyal medya kullanıcıları Özçelik'i beğeni yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'i paylaşmıştı. Fotoğrafa "benim cennetim..." notunu düşen Strik'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Gazze'den Vicdana Tokat Nitelğinde Yardım Çağrısı

Öte yandan Gamze Özçelik açtığı aşevi ile de Gazze'de yardım dağıtmaya devam ediyor. Gamze Özçelik'in yaptıkları, sadece bir yardım değil; aynı zamanda insanlığın unuttuğu vicdana atılan tokat gibi bir hatırlatma niteliği taşıyor. Zulmün baş aktörü: İsrail. İşgal, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesi süreci. Ambargolarla boğulan ekonomi, hedef alınan siviller, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesi... Bu, sadece politik bir mesele değil; insanlık sücudu.

Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Murathan

Gamze Özçelik hakkında en çok merak edilenlerinden biri de oğlu Murathan. Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında.

Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı.

2003-2004 yılları arasında yayımlanan Popstar Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Ardından Türkstar, Buzda Dans, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Hırsız Var! adlı filmde rol aldı. 2006'da Tiyatrokare'nin sahnelediği Seni Seviyorum adlı oyunda sekreter rolünü canlandırdı.

2006 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Arka Sokaklar adlı uzun soluklu polisiye dizide canlandırdığı Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle tanındı. Bu dizideki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi.

Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında boşandı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı.

2017'de "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

TELEVİZYON DİZİLERİ

· 1999 – Eyvah Kızım Büyüdü | Alt Komşu – Yardımcı Oyuncu

· 2001 – Cinlerle Periler | Yasemin Barın – Başrol Oyuncusu

· 2001 – Tatlı Hayat | Pelin (2) – Yardımcı Oyuncu

· 2003 – Serseri | Sibel – Başrol Oyuncusu

· 2005 – Düşler ve Gerçekler | Yasemin

· 2005 – Savcının Karısı | Melda

· 2006–2009, 2011–2013 – Arka Sokaklar | Komiser Zeynep Akyüz – Uzun soluklu ana karakter

· 2011 – Canan | Ayşe Canan Bernard

· 2013 – Fatih | Çiçek Hatun

· 2013 – Böyle Bitmesin | Emel – Konuk Oyuncu

· 2018 – Mehmetçik Kut’ül Amare | Elizabeth – Başrol Oyuncusu

SİNEMA FİLMLERİ

· 2004 – Hırsız Var! | Ceren Serdar – Başrol Oyuncusu

Tiyatro

· 2006 – Seni Seviyorum