Umutlar okul serasında yeşerecek

Kaynak: İHA
Umutlar okul serasında yeşerecek

Akdeniz Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, çocuklarda doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak, ayrıca sürdürülebilirlik konusunda dikkatleri çekmek amacıyla değerli bir projeye imza attılar.

'Yeşeren Umutlar' isimli bu projede, öğrenciler Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri ile bir araya gelerek, BİLSEM'in seralarında sebze dikimi ve bahçesinde keçiboynuzu ağaçları dikimi etkinliği düzenlediler. Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan'ın koordinatörlüğünde ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen bu etkinlikte, öğrencilere dikilen bitkilerin bakımı ve yetiştirilmesi hakkında bilgiler verildi.

Keçiboynuzunun Antalya iklimi için uygun yapısı ve önemi üzerinde duruldu. Eğitimin ardından, çocuklar ekim yaptıkları fidanlara kendi seçtikleri isimleri verdiler ve bu süreçte hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Tüketimin sürekli olarak teşvik edildiği günümüz dünyasında, bu durumun insanlara ve gezegene zararları olduğunu dile getiren Özlem Mansuroğlu Reyhan, bu projenin doğa sevgisi ve çevre bilincini 'üretim' yoluyla pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Tarım üretiminin doğru yapılmasının doğayı korumanın yollarından biri olduğunu vurgulayan Reyhan, çocuklara yapılan bu küçük dokunuşun bile büyük bir fark yaratabileceğini ifade etti.

Projede görev alan Teslime Vural ise, çocuklarda doğa sevgisi konusunda farkındalık yaratmayı ve bunu yaparken de yenilikçi yöntemler kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu projede yer almanın kendisi ve arkadaşları için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Vural, etkinlik sırasında çocukların gösterdiği merak ve heyecanın kendilerini de heyecanlandırdığını dile getirdi.

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