Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı

Hokkabaz, Beni Unutma ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almış olan Ünal Silver, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Silver'in cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Silver'in cenaze törenine çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.

ENGİN BENLİ: ÇOK ÖNEMLİ BİR BABAYI KAYBETTİK

Cenazeye katılan oyuncu Engin Belli, "Türkiye için çok önemli bir ağabey, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı ağabeyiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun" dedi.