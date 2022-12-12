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UNICEF: İsrail bu yıl 36 çocuğu öldürdü

İsrail'in öldürdüğü Filistinli kız çocuğuyla ilgili paylaşım yapan UNICEF Filistin, Batı Şeria'da 2022'nin başından itibaren 36 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:50
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UNICEF: İsrail bu yıl 36 çocuğu öldürdü

UNICEF: İsrail bu yıl 36 çocuğu öldürdü
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli kız çocuğuyla ilgili paylaşım yaptı.

UNICEF Filistin'in, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaşamını yitiren Filistinli Cena Zekarine'yle ilgili paylaşımında, "Cena, 15 yaşında bir kız çocuğu, Cenin'de öldürüldü" ifadesine yer verildi.

Batı Şeria'da 2022'nin başından itibaren 36 çocuğun öldürüldüğü aktarılan paylaşımda, "çocukların, yaşam ve şiddetin her türlüsünden korunma dahil olmak üzere tüm insan haklarına sahip olduğu" vurgulandı.

İsrail ordusunun Cenin'e baskını

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine erken saatlerde düzenlediği baskında, 15 yaşındaki Filistinli Cena Zekarine hayatını kaybetmişti.

Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada da Cenin'de İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan 3 gencin de tedavi altına alındığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise Cenin'de 3 "şüpheliyi" gözaltına almak için "operasyon" yürüttüğünü ve bölgedeki silahlı gruplarla çatışma çıktığını açıklamıştı.

"Bir Filistinlinin öldürüldüğüne ilişkin iddiaların soruşturulduğu" kaydedilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria genelinde 18 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. (AA)

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