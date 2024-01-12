Unilever Türkiye’den globale üst düzey atama

Kaynak: Haber Merkezi
Unilever Türkiye’den globale üst düzey atama
Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Seçkin, Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Hızlı tüketim şirketi Unilever, küresel dondurma pazarındaki en büyük iş birimine liderlik edecek yeni ismi Türkiye’den seçti. Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı görevlerini beş yıldır sürdüren Mustafa Seçkin, Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandı. Yeni görevine 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever’in Hollanda’daki yönetim merkezinde başlayacak olan Seçkin, şirketin dondurma işindeki en büyük iş birimine liderlik edecek.

Unilever bünyesinde 30 yılı aşkın sürede yurt içi ve yurt dışında sorumluluklar üstlenen Seçkin, özellikle gıda ve dondurma kategorilerinde gelişmekte olan pazarlarda başarılı iş sonuçlarına imza attı. Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Unilever için çalışan Seçkin, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ulusal Ağında 2016 – 2019 yılları arasında Başkanlık görevini üstlenerek Türkiye'deki kurumsal sürdürülebilirlik gündemine liderlik etti. Seçkin ayrıca, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde (YASED) ve Dutch Business Association Türkiye’de (DBA Türkiye) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi.

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