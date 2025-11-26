UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındam Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Belçika ekibinin başkanı Alex Muzio, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Muzio'nun sözlerinden öne çıkanlar:

'BUNDAN DAHA GURURLU OLAMAZDIM'

"Daha fazla gurur duyamazdım. Çünkü bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Bundan daha gururlu olamazdım. Gerçekten çok iyiydik. Olgun bir futbol oynadık, özellikle topsuz oyuncu. Maç boyunca sürekli enerjimiz yüksekti."

'KALP ATIŞIM 200'E ÇIKTI'

Davinson Sanchez'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon hakkındaki soruya Muzio, "Kalp atışım 200'e çıktı, kötü oldum ama şimdi iyiyim. Çok yoğundu. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Futbolda her şey bir saniyede değişebilir. Oyuncularıma güveniyordum ama maçın sonlarında bir top gelir ve her şey olabilir..." dedi.