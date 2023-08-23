Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 YKS üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS yerleştirme sonuçlarının henüz açıklanmasıyla aday öğrenciler üniversite kayıtları için gün sayıyor. ÖSYM YKS’nin ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2023 YKS üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 YKS üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler için duyuru yaptı. Buna göre elektronik kayıt ve bireysel kayıt için ÖSYM’nin belirlediği tarihler geçerli olacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2023 YKS üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

8 Ağustos'a kadar YKS tercih işlemlerini yapan adaylar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite kayıtlarına yönelecekler. ÖSYM daha önce yaptığı açıklamada elektronik kayıtların ve yüz yüze kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını duyurmuştu.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yaptılar.

ÖSYM geçtiğimiz yıl adayların yerleştirme sonuçlarını 15 Ağustos tarihinde açıklamıştı. Bu nedenle YKS yerleştirme sonuçları 15 Ağustos tarihinden itibaren beklenmişti.

ÖSYM 19 Ağustos'ta sonuç sorgulama işlemlerini aktif hale getirdi.

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