Üniversite mezuniyet töreninde İstiklal marşının yasaklandığı günler unutulmadı. Kim bu güvenlikçi kadın

Kırıkkale Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmaması kararı alındığı iddia edilmişti. Bu duruma isyan eden bir öğrenciye güvenlik görevlisinin müdahale ettiği anlar yeniden gündeme geldi.

Üniversite mezuniyet töreninde İstiklal marşının yasaklandığı günler unutulmadı. Kim bu güvenlikçi kadın

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nün 2018- 2019 yılında gerçekleşen mezuniyet töreninde skandal bir olay yaşandığı iddia edilmişti.

O dönemde yerleşkedeki salonda yapılacak olan mezuniyet töreni için öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri hazır bulunurken tören sırasında E.D. isimli bir öğrenci bir kürsüye çıkarak, “Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış, siyasi içerikli olduğu için. Bu cumhuriyetin üniversitelerinde, bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde buna gücü yetmez” dedi.

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Öğrenciye, salonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Sözlerini güçlükle tamamlamaya çalışan E.D. güvenlik görevlisi bir kadın tarafından kürsüden indirildi. E.D. ve görüntüleri çeken arkadaşı, salondan çıkarıldı. Bu anlarda, salonda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. E.D. ve arkadaşı, polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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ÜNİVERSİTE YALANLADI

Kırıkkale Üniversitesi’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Rektör, “Sosyal medyada mezuniyet töreninde İstiklal Marşı’nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı’mız coşkulu bir şekilde 500’ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir” dedi.

Salonda çekilen görüntülerin bir bölümün tören sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, “Görüntülerde İstiklal Marşı’mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur” denildi.

Kaynak: DHA

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