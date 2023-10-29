Üniversite öğrencileri 100. yıl için 10 kilometre yürüdü

Düzce Üniversitesi Düzce MYO spor komisyonu tarafından, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri dahilinde organize edilen “Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına Doğa Yürüyüşü” öğrenciler ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleşti. Aydınpınar Şelaleleri yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş, 10 kilometrelik bir rotayı kapsadı.

Öğrenciler, Cumhuriyet’in önemi üzerine farkındalık kazandırma, hem Düzce'yi tanıtma, hem de spora teşvik amacıyla düzenlenen etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.