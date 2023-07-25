YKS sonuçlarının ardından yerleşecek adaylar öğrenci dostu şehirleri araştırıyor. Üniversitede okunacak en iyi şehirleri tavsiye edildiği şekilde sizler için derledik. Peki, Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri

Üniversiteye yerleşecek adayları tercih maratonunda belki de en çok zorlayan doğru şehri seçmeye çalışmalarıdır. Genel olarak tavsiye edilen öğrenci dostu üniversite şehirlerini sizler için derledik.

İşte en iyi üniversite şehirleri…

Isparta: Ucuz ve ulaşım konusunda diğer şehirlere göre daha ucuz olan Isparta üniversite okunacak şehirler arasında gösteriliyor. Kampüsü oldukça büyük olan Isparta, öğrencilerin de bu yıl tercihleri arasında yer alıyor.

Manisa: Büyükşehirlere yakınlığıyla konum itibariyle güzel olan Manisa, aynı zamanda şehirin canlılığıyla da üniversite öğrencilerinin tercih ettiği şehirlerin başında geliyor.

İzmir: İçinde bulunan üniversitelerin kalitesi bilinen İzmir'de üniversite okumanın ayrıcalığı saymakla bitmez.

İstanbul: Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, içinde bulanan onlarca üniversitesiyle öğrencilerin bu yılda en çok okumak istediği şehirlerin başında geliyor.

Muğla: Tatil yörelerinin merkezi konumunda olan Muğla, üniversite hayatı için de biçilmiş kaftandır. Öğrenci merkezleri, üniversitesinin konumu ve sosyal hayat Muğla'da okumak için en büyük etkenler arasındadır.

Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasındadır. Şehrin konumu, büyükşehirlere olan yakınlığı nedeniyle tercih edilen Bursa, aynı zamanda kendi içinde de sosyal bir şehirdir.