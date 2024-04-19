Üniversitelerde afiş ve toplantı yapmayı yasaklayan maddeler iptal edildi

Anayasa Mahkemesi YÖK’ün üniversitelerde uygulamada olan bazı yasaklar hakkında yeni kararlar aldığını açıkladı.

Bugün AYM tarafından yayımlanan yeni kararları CHP Grup başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal madde hesabından duyurdu.

Günaydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuruda, Üniversite öğrencilerinin izinsiz toplantı, pankart ve afiş asmak, mahkeme kararı olmadan bir öğrencinin örgüt üyeliği gerekçe gösterilerek okuldan çıkarma gibi cezalarının iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Türkiye’yi demokratikleştirme davet edileceği bildirildi.

NEYDİ-NE OLDU?

AYM’nin Üniversitelerde bir dizi yasaklamalar koyan YÖK maddeleri yer aldı. Bugün alınan kararlar ile 2 Şubat 2023 tarihinde YÖK tarafından alınan ve alınmasının ardından CHP tarafından AYM’ye götürülen kuralların iptali yer aldı.

-Bu kararlar doğrultusunda daha önce Yükseköğretim kurumu içerisinde izinsiz bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak kınama sebebi sayılıyordu. Alınan yeni karar ile YÖK’ün bu maddesi iptal edildi.

-Öğrenciler daha önce Yükseköğretim kurumlarına bağlı olan açık veya kapalı ortamlarda yetkililerden izin almadan toplantı yaptıklarında uzaklaştırma cezasına maruz bırakılıyordu. Bu karar AYM tarafından iptal edildi.

-Örgüt üyeliği: Bir öğrenci hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmamasına rağmen örgüt üyeliği gerekçe gösterilerek Üniversitelerden çıkarılma cezası alıyor. YÖK’ün bu maddesi de iptal edildi.

-Bir öğrenci daha önce Rektör kararı ile 30 gün süre ile Yükseköğretim kurumuna sokulamayabiliyordu. AYM bu kararı da iptal etti.

-Önceki YÖK kararı ile Devlet Ormanları, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından hiçbir bedel ödemeksizin kullanılabiliyordu. Alınan yeni kararlar ile bu maddenin de iptaline karar verildi.

AYM’nin YÖK’ün aldığı kısıtlayıcı kararların iptal edilmesi Üniversite öğrenciler arasında sevinç yarattı. Öğrenciler alınan kararlar sonrasında memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

AYM’nin aldığı yeni kararları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Günaydın, 24. Dönemde ve son yapılan genel seçimde CHP’nin İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyor. Şu anda CHP Grup Başkanvekilliği görevini yapıyor.

Meslek olarak avukat olan Gökhan Günaydın CHP’de uzun yıllar boyunca PM üyeliğinin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yaptı.