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Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Gözler YÖK’ten gelecek üniversitelerin bahar dönemine ilişkin açıklamasına çevrildi. Peki, Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:56
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Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi?

Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi?
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Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan deprem felaketinin ardından ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. YÖK’ün son açıklamasına göre üniversitelerin bahar dönemi ve öğretim dönemi açılışı ertelendi. Peki, Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi?

Deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt genelinde tüm okulların 20 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından gözler YÖK’ün yapacağı açıklayamaya çevrildi.

YÖK’ten gelen açıklamaya göre üniversitelerin bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ertelendi.

ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK’ten gelen açıklamaya göre üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı.

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