Üniversiteli Evin yaya geçidinde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üniversiteli Evin yaya geçidinde can verdi

Bingöl'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Evin Özel yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Evin Özel’e, Y.E. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Evin Özel, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 18 yaşındaki Evin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Evin Özel’in cansız bedeni, otopsi için morga sevk edildi. Aracın sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, sokağa inerek duruma tepki gösterdi.

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