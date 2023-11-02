Üniversiteli genç, kazada yaşamını yitirdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Batuhan Eroğlu adlı genç, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Organik Tarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Eroğlu, Koçarlı-Çakırbeyli karayolu üzerinde seyrederken motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Eroğlu, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.